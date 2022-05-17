Брюссель, , 14:00 — REGNUM Евросоюз не менял своих рекомендаций по платежам за российский газ. Об этом 17 мая заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ. Счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте», — сказал Мамер.

По его словам, за платежом в этой валюте должна следовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено.

Он добавил, что страны Евросоюза должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, которые покупают газ у России.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС разработал план покупки газа из России без нарушения санкций.

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