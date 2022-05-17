Брюссель, 17 мая 2022, 14:00 — REGNUM Евросоюз не менял своих рекомендаций по платежам за российский газ. Об этом 17 мая заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.
«ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ. Счета должны быть открыты в валюте, указанной в контракте», — сказал Мамер.
По его словам, за платежом в этой валюте должна следовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено.
Он добавил, что страны Евросоюза должны сами следить за соблюдением санкций своими компаниями, которые покупают газ у России.
Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС разработал план покупки газа из России без нарушения санкций.
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