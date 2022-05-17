Москва, , 14:00 — REGNUM По вопросу о ситуации на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы остатки украинских нацистов, необходимо обращаться к военным Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Это все-таки нужно у наших военных спрашивать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков добавил, говоря о возможности применения аналогичной тактики в ходе военной спецоперации ВС РФ, что эти вопросы также лучше задать российским военным.

Также представитель Кремля рассказал, что тема освобождения блокированных на заводе украинских нацистов и военных присутствовала в ходе многих международных разговорах и во время личных контактов президента России Владимира Путина со стороны его собеседников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке в мае, однако формат этого мероприятия пока определяется