Скопье, 17 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 2674 образцов выявили 176 новых случаев заражения коронавирусом, из них 31 — повторный. Также в стране зарегистрировано 275 случаев выздоровления. Об этом 16 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

(сс)SKopp Северная Македония

По последним данным, за трое суток в стране не зарегистрировали две одной смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 310 859 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9291, 301 035 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 533. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.