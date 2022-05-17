Лос-Анджелес, США, 17 мая 2022, 13:55 — REGNUM В Сеть выложили фотографию со съёмок будущего хоррора «Ужасающий 2» (Terrifier 2), который снимает режиссёр Дэмиен Леоне. Изображение было опубликовано 17 мая на портале Screen Rant.

Ужас
Ужас
Vsluh.net

На снимке запечатлена в гриме актриса Саманта Скаффиди, исполнившая в первой части фильма роль девушки Виктории Хейес. Отметим, что сиквел «Ужасающего» был анонсирован в 2019 году, однако производство картины было поставлено «на паузу» из-за эпидемии корнавируса.

Напомним, «Ужасающий» — это картина в жанре слэшера (фильм про убийцу-психопата, который преследует и последовательно убивает людей), его премьера состоялась на кинофестивале ужасов в Теллуриде (штат США Колорадо) в октябре 2016 года. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes картина получила оценки 60% от критиков и 54% от рядовых пользователей.

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