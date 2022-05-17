Лос-Анджелес, США, 17 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Сеть выложили фотографию со съёмок будущего хоррора «Ужасающий 2» (Terrifier 2), который снимает режиссёр Дэмиен Леоне. Изображение было опубликовано 17 мая на портале Screen Rant.

Vsluh.net Ужас

На снимке запечатлена в гриме актриса Саманта Скаффиди, исполнившая в первой части фильма роль девушки Виктории Хейес. Отметим, что сиквел «Ужасающего» был анонсирован в 2019 году, однако производство картины было поставлено «на паузу» из-за эпидемии корнавируса.

Напомним, «Ужасающий» — это картина в жанре слэшера (фильм про убийцу-психопата, который преследует и последовательно убивает людей), его премьера состоялась на кинофестивале ужасов в Теллуриде (штат США Колорадо) в октябре 2016 года. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes картина получила оценки 60% от критиков и 54% от рядовых пользователей.