Хасака, , 14:11 — REGNUM Неизвестные обстреляли базу армии США на севере Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия США в боевых условиях

По данным журналистов, 17 мая несколько реактивных снарядов поразили американскую оккупационную базу в районе Аль-Шадади, в провинции Хасака.

Источники издания отмечают, что как минимум одна ракета поразила жилые строения в квартале Аль-Джибса, а еще одна ракета попала в офис управление нефтяных месторождений Аль-Джибса, который используется американскими войсками для производства и технического обслуживания беспилотников.

Отмечается, что в район инцидента стянуты медицинские машины. В небе над Аль-Шадади была замечена американская авиация.