Горно-Алтайск, 17 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск (+6), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского и Кош-Агачского районов. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 294.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 662, в том числе 614 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 34, за весь период – 32 830», — добавили в оперштабе.