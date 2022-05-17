Курск, 17 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 37 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

17 мая выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 774 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 113 тыс. 930 пациентов, в том числе 125 — за последние сутки.

Всего скончались 2475 человек. Подтверждён один новый летальный случай.