Париж, 17 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 125 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Во Франции госпитализированы 18 742 пациента, в том числе 900 человек поступили в больницы за сутки. В отделениях реанимации проходят лечение 1199 пациентов.

Ранее власти Франции отметили обязательное ношение масок в общественном транспорте. Эта мера знаменует собой исчезновение последнего серьезного ограничения из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, управляющий директор французской энергетической компании Engie Кэтрин Макгрегор подтвердила, что компания продолжит закупать российский газ.

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