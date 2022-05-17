Красное-на-Волге, Костромская область, 17 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Родители и общественники выступили против сноса здания в деревне Сухара Красносельского района, где находился детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Закрытое здание бывшего детского сада, ФАПа и библиотеки

Постройка была закрыта в феврале 2022 года из-за аварийности. Как объяснила «KrasnoeNews» глава района Светлана Ковальская, ремонт здания обойдётся местному бюджету дороже, чем строительство нового объекта. На объекте требуется выполнить устройство фундаментов, замену наружных и внутренних стен, полностью заменить кровлю, входные и межкомнатные двери, оконные блоки, полы. Впрочем, свободных денег на решение этой проблемы любым из предложенных способов в районе пока нет.

«Здание уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Была проведена строительная экспертиза. Комиссия признала его опасным и постановила снести здание. Мы обязаны выполнить предписание. В первую очередь — это безопасность. На данный момент по предварительным подсчётам капитальный ремонт встанет дороже, чем строительство нового объекта. Сейчас родителям детей дошкольного возраста предложено посещать другие детские сады» , — сказала Ковальская.

В детский сад ходили 12 детей из Сухары, соседних деревень Абрамово и Черемискино. После того как в феврале 2022 года здание закрыли, ребят определили в Веселовский и Гравкарьерский детские сады. Они находятся на 8 и 9 километров дальше прежнего места расположения. Проблема с ФАПом пока не решена — два раза в неделю на час в населённый пункт приезжают врачи.

«Только в прошлом году к зданию подвели газ, вложили немало бюджетных средств, заменили линолеум. Жители сами постоянно скидывались на косметический ремонт, на установку пластиковых окон, новую мебель. И все это, чтобы теперь снести? Кроме этого, на дорогу до детсадов в соседних посёлках людям приходится тратить 4 тысячи рублей. Жители говорят, что их интересы разошлись с интересами властей: последние хотят сэкономить, а люди просто хотят нормально жить на своей земле» , — говорится в сообщении ОНФ.

Деревню Сухару нельзя назвать умирающей, в ней постоянно проживает более 160 человек. По сведениям общественников, семьи покупали здесь дома из-за наличия медпункта, магазина и детсада.

«Если их не будет, совсем скоро в деревне останутся одни пенсионеры. Люди просят обратить на них внимание, чтобы деревни возрождались, а не зарастали лесом» , — добавили общественники.

По информации заведующей отделом образования районной администрации Ольги Амвросовой, со следующего учебного года чиновники организуют подвоз детей к дошкольным учреждениям на муниципальных автобусах. Свободного здания для размещения ФАПа в деревне нет. 18 мая общественники выедут на место вместе с представителями Костромской областной думы чтобы ещё раз обсудить возможность восстановления здания. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.