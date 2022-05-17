Москва, 17 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке в мае, однако формат этого мероприятия пока определяется. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не исключаем ни того, ни другого, но, в любом случае, он будет участвовать», — сказал он в ответ на вопрос о том, поедет ли президент РФ на этот форум или выступит на нем онлайн.

При этом Песков отметил, что о деталях участия Путина в названном форуме будет сообщено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин намерен воспользоваться приглашением посетить Турцию, однако в ближайшее время у него нет таких планов.