Москва, , 13:48 — REGNUM «Свободу манёвра» украинских переговорщиков регулируют Великобритания и США. Россия получает сведения об этом по разным каналам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Украина, вероятно, проявила самодеятельность, когда передала российской стороне приемлемые принципы на переговорах в Турции. Но на Западе это не поддержали.

«И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу манёвра Вашингтон и Лондон особенно», — сказал Лавров, выступление которого транслировалось в YouTube-канале МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад фактически признал использование Украины в собственных интересах.

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