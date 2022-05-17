Лавров: украинских переговорщиков «ведут» Британия и США
Москва, 17 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. «Свободу манёвра» украинских переговорщиков регулируют Великобритания и США. Россия получает сведения об этом по разным каналам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, Украина, вероятно, проявила самодеятельность, когда передала российской стороне приемлемые принципы на переговорах в Турции. Но на Западе это не поддержали.
«И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу манёвра Вашингтон и Лондон особенно», — сказал Лавров, выступление которого транслировалось в YouTube-канале МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад фактически признал использование Украины в собственных интересах.
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