Москва, 17 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. «Свободу манёвра» украинских переговорщиков регулируют Великобритания и США. Россия получает сведения об этом по разным каналам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, Украина, вероятно, проявила самодеятельность, когда передала российской стороне приемлемые принципы на переговорах в Турции. Но на Западе это не поддержали.

«И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что «ведут» украинских переговорщиков и регулируют их свободу манёвра Вашингтон и Лондон особенно», — сказал Лавров, выступление которого транслировалось в YouTube-канале МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Запад фактически признал использование Украины в собственных интересах.

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