* талибами — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 13:47 — REGNUM Группа пакистанских военных и представителей разведки находится в Кабуле и надеется заключить мирное соглашение с «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает индийское информационное агентство News 18 со ссылкой на собственные источники.

Террорист Capost.media

Судя по всему, эта встреча состоялась при посредничестве «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно этим источникам, генерал Фаиз Хамид, бывший глава пакистанской разведки, также прибыл в Кабул 16 мая для участия в переговорах с боевиками.

Источники подтвердили, что Пакистан освободил двух командиров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Муслим Хана и Махмуд Хана, которых были арестованы в 2009 году, и передал их «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Пакистанские официальные лица надеются, что освобождение двух видных деятелей поможет заключить соглашение с «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое в последнее время активизировало свои смертоносные нападения на пакистанские силы.