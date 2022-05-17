Казань, , 13:54 — REGNUM Жительница Казани едва не лишилась почти 8 млн рублей. С заявлением о совершенном мошенничестве 46-летняя женщина обратилась в полицию, сообщает управление МВД России по городу Казани.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

Пострадавшая рассказала, что по телефону с ней связалась якобы сотрудница банка. Она заверила женщину о намерениях третьих лиц оформить на ее имя кредит. Затем диалог продолжился с другой лжесотрудницей финансового учреждения. Мошенница убедила горожанку самой оформить кредит, чтобы отменить незаконные действия злоумышленников. Позже с пострадавшей связался якобы сотрудник правоохранительных органов. Женщина после проверки его телефонного номера в интернете окончательно поверила в происходящее. Он добавил, что сотруднице банка можно доверять и совершать все ее указания. Так, женщина оформила займ и получила 653 тыс. рублей, которые частями перевела на продиктованный счет.

На следующий день лжебанкир снова связалась с жительницей Казани. Теперь она попросила оформить кредит на 7 млн рублей. Поданная онлайн-заявка на кредит была одобрена. По инструкции женщина должна была снова пойти в банк и перевести деньги через терминал, но у нее появились сомнения. Несмотря на это, заявительница отправилась в банк. Сотрудник учреждения поинтересовался оформлением кредита в течение нескольких дней. После рассказа женщине рекомендовали обратиться в полицию, потому что она связалась с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии только за сутки аферисты выманили у пенсионеров 3,7 млн рублей.

Читайте также: У жительницы Татарии обманом похитили около 2 млн рублей