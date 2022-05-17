Афины , , 13:48 — REGNUM Гражданин Греции Бабис Анагностополус был 17 мая осужден на 27 лет тюремного заключения за убийство своей жены, гражданки Великобритании Каролин Круш. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Фрагмент картины Эдварда Мунка «Ревность» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным журналистов, 16 лет заключения стали наказанием за убийство супруги, еще 11,5 — за убийство собаки и попытку помешать следствию. Мужчина обвинил в убийстве своей супруги албанских мигрантов.

С учетом времени, проведенного за решеткой в ходе расследования, мужчина проведет в тюрьме еще 18,5 лет.

Анагностополуса поместят в тюрьму с высоким уровнем безопасности Коридаллос. Тюрьма известна строгими правилами содержания и перенаселенностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Алтая чуть не сжёг живьём сожительницу с ребёнком