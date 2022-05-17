Афины , 17 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Гражданин Греции Бабис Анагностополус был 17 мая осужден на 27 лет тюремного заключения за убийство своей жены, гражданки Великобритании Каролин Круш. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка «Ревность»

По данным журналистов, 16 лет заключения стали наказанием за убийство супруги, еще 11,5 — за убийство собаки и попытку помешать следствию. Мужчина обвинил в убийстве своей супруги албанских мигрантов.

С учетом времени, проведенного за решеткой в ходе расследования, мужчина проведет в тюрьме еще 18,5 лет.

Анагностополуса поместят в тюрьму с высоким уровнем безопасности Коридаллос. Тюрьма известна строгими правилами содержания и перенаселенностью.