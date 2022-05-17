Красноярск, 17 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку информации о жестоком обращении с детьми в частном детском саду в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в прокуратуре Красноярского края.

ИА REGNUM Ребенок

Предварительно установлено, что воспитатель частного детского сада в Советском районе Красноярска применяла физическую силу в отношении детей. Она била их, в том числе используя для этого различные предметы, а также оскорбляла, материлась в их присутствии.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие совершению противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства.

Также проверку проводит Главное следственною управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, о жестокой воспитательнице в полицию ранее сообщили родители детсадовцев.