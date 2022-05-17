Москва, 17 мая 2022, 13:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины.
По его словам, об этом говорилось на недавней встрече президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу.
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