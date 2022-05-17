Москва, 17 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, об этом говорилось на недавней встрече президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу.

Читайте также: В Канаде заявили о готовности вывезти зерно с Украины