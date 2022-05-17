Москва, , 13:44 — REGNUM Решение об использовании активов российских банков на Украине на нужды Киева было бы фактически прямым воровством. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это будет фактически прямое воровство», — сказал Песков.

Он отметил, что подобное решение было бы незаконным, вопиющим и требующим соответствующего ответа. По его словам, пока российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил.

Ранее глава немецкого минфина Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» идее конфискации зарубежных активов Центрального банка РФ. По его словам, этот вопрос обсуждается странами «Большой семёрки» и Евросоюза.