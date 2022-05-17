Лондон, , 15:11 — REGNUM Британский министр «удивлен» словами главы Банка Англии об «апокалиптическом» росте цен на продовольствие, пишет газета The Telegraph 17 мая. Политические споры вокруг действий Банка Англии продолжаются.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

Выступая перед депутатами британского парламента накануне, 16 мая, глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что его все больше беспокоит «апокалиптический» рост цен на продовольствие, который продолжится, если Украина, крупный производитель сельскохозяйственных товаров, не сможет поставлять пшеницу и растительное масло со своих складов.

Комментируя его выступление, секретарь по делам Северной Ирландии и бывший председатель Консервативной партии Брэндон Льюис заявил: «Должен сказать, я был удивлен, услышав такой оборот речи. Но Банк Англии независим, у него свой взгляд на оценку ситуации, свое экономическое мнение о том, как обстоят дела и куда они идут».

По этому же поводу высказался и глава одного из крупнейших мировых ретейлеров Marks & Spencer Арчи Норман. По его прогнозам, инфляция цен на продукты питания вырастет до 10% в 2022 году, но он не стал бы использовать термин «апокалиптический» для описания ситуации.

Ранее несколько высокопоставленных депутатов от консерваторов раскритиковали Банк Англии за то, что тот не принял своевременных мер по борьбе с инфляцией по мере усиления кризиса и роста стоимости жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские власти предлагают людям работать еще больше — Sky News