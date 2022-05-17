Владимир, 17 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 19 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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17 мая выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 190 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 509 пациентов, в том числе 48 — за последние сутки.

За весь период скончались 3456 человек. Подтверждено два новых летальных случая.