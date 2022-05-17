Москва, 17 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование порядка предоставления гражданам мер социальной поддержки, Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Внесение изменений в законодательство «позволит повысить адресность социальной поддержки и ускорить ее назначение, так как сроки межведомственного обмена информацией сократятся», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Уточняется перечень информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО.

Ко второму чтению законопроект был доработан. Так, предусматривается, что в Москве информирование о праве на соцподдержку в рамках бюджетной системы столицы, учет сведений о таких гражданах, процессы назначения и предоставления указанных мер осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Москвы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых городом, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.

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