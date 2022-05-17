Тюмень, 17 мая 2022, 13:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 35 выздоровевших и 22 госпитализированных с COVID-19. Об этом 17 мая сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 17 мая коронавирус выявили у 15 тюменцев. Это на 10 человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 мая коронавирус выявили у 191 396 человек, выздоровели 186 270 пациентов, скончались 4316.
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