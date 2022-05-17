Тбилиси, 17 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Доходы в туристическом секторе Грузии за первые четыре месяца 2022 года составили $582 млн, что составляет 69% от показателей допандемийного 2019 года. Об этом 17 мая сообщил журналистам министр экономики республики Леван Давиташвили.

(сс) Annie Spratt Туристический автобус

«В 2022 году мы планируем восстановление доходов от туризма на 70%. По последним данным, туризм восстановлен примерно на 69%», — сказал Давиташвили.

Министр отметил, что структура доходов от туристов в этом году изменилась. Значительную долю в них заняли средства от «долгосрочных визитов». Это позволяет надеяться, что по итогам года поставленные планы будут выполнены.

Напомним, в 2019 году Грузию посетили 9,6 млн иностранцев. Доходы в сфере туризма составили $3,3 млрд. Это стало рекордом для страны. В 2020 году деятельность в этом секторе почти сошла на нет.