В Грузии сообщили о темпах восстановления туристического сектора
Тбилиси, 17 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Доходы в туристическом секторе Грузии за первые четыре месяца 2022 года составили $582 млн, что составляет 69% от показателей допандемийного 2019 года. Об этом 17 мая сообщил журналистам министр экономики республики Леван Давиташвили.
«В 2022 году мы планируем восстановление доходов от туризма на 70%. По последним данным, туризм восстановлен примерно на 69%», — сказал Давиташвили.
Министр отметил, что структура доходов от туристов в этом году изменилась. Значительную долю в них заняли средства от «долгосрочных визитов». Это позволяет надеяться, что по итогам года поставленные планы будут выполнены.
Напомним, в 2019 году Грузию посетили 9,6 млн иностранцев. Доходы в сфере туризма составили $3,3 млрд. Это стало рекордом для страны. В 2020 году деятельность в этом секторе почти сошла на нет.