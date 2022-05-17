Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Депутаты городской думы Екатеринбурга направили обращение в прокуратуру города. Парламентарии просят проверить высказывания Владимира Соловьёва о столице Урала на соответствие законодательству, пишут СМИ.

Прокуратура Ysia.ru

По данным Накануне.ru, ответ ведомства ожидается в течение 30 суток. Обращение в городскую прокуратуру направили за подписью председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля телеведущий во время эфира «Соловьёв. Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Примечательно, что уральский полпред Владимир Якушев, который в ходе телепередачи давал интервью Соловьёву, не смог заступиться за столицу Урала. Это сделал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он посоветовал телеведущему следить за языком. Конфликт на этом не был исчерпан. Соловьёв посоветовал губернатору определить позицию относительно спецоперации на Украине.