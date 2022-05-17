Сеул, , 13:41 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен отправить специальную делегацию на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен пройти в Давосе (Швейцария) с 22 по 26 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно публикованным данным, президентскую делегацию возглавит бывший депутат от правящей партии «Сила народа» На Гён Вон.

Известно, что всемирный экономический форум обычно проводится в начале каждого года, однако из-за штамма коронавируса «Омикрон» дату проведения форума перенесли на май.

Делегация представит на Давосском форуме основные цели внешней политики нынешнего правительства, а также обсудит способы оказания гуманитарной помощи КНДР.

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