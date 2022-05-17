Гент, Бельгия, 17 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Апелляционный суд в бельгийском Генте принял решение не экстрадировать рэп-музыканта Жозепа Микеля Аренаса, более известного по сценическому имени Валтоник, в Испанию. Об этом заявил адвокат музыканта Гонсало Бойе, сообщает агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Обвинение все еще может обжаловать приговор в Апелляционном суде Бельгии, отметил Бойе.

Валтоник обвиняется в Испании в подстрекательстве к терроризму посредством своих песен. Музыкант придерживается антикапиталистических и антифашистских взглядов. Он также поддерживал независимость Каталонии.