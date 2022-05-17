Москва, , 13:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен воспользоваться приглашением посетить Турцию, однако в ближайшее время у него нет таких планов. Об этом 17 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, у российского лидера имеется действующее приглашение посетить Турцию, и ранее Путин говорил, что намерен обязательно воспользоваться этим предложением.

«Сроки такого визита будут согласованы, но на ближайшее время пока никаких договоренностей нет», — сказал он.

При этом Песков указал, что у названного приглашения не было каких-либо конкретных сроков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в администрации президента России не располагают информацией о возможности создания в РФ аналога советской пионерской организации.