Москва, 17 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 248 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 17 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 575 194 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 766 448.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.