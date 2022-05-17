Пермь, 17 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 16 мая, госпитализированы 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель составлял 15, сообщает оперштаб.

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На сегодняшний день в больницах находятся 284 пациента, из них 36 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 368 781 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 82 случая. Заболеваемость продолжает снижаться.