Москва, , 13:37 — REGNUM Запад являет своё хамство, «остервенелость» и «оборзение», когда высылает российских дипломатов. Говорить с этими странами уже не о чем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

По его словам, западные страны поняли, что им всё дозволено, после сигнала «фас» от США. Они стали высылать российских дипломатов, бить Россию, отменять российскую культуру и прочее.

«Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как ещё можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров опять же от ощущения вседозволенности», — сказал Лавров.

Он добавил, что на практике с западными странами уже не о чем говорить, хотя в российских посольствах ещё остаются сотрудники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что грубое выражение «международное оборзение» ярко и чётко отражает действия и мотивы Запада.

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