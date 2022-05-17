Москва, 17 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдёт в мае в Бишкеке. Об этом 17 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ЕАЭС

На вопрос, будет ли Путин участвовать в форуме очно или онлайн, Песков ответил: «Мы не исключаем ни того, ни другого, но, в любом случае, он будет участвовать».

Он добавил, что формат проведения форума ещё определяется, дата будет объявлена позже.