Москва, 17 мая 2022, 13:35 — REGNUM Пресс-секретарь Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что не владеет детальной информацией.
Песков также добавил, что тема освобождения боевиков, которые засели на «Азовстали», поднималась во многих международных телефонных разговорах российского лидера Владимира Путина со стороны его собеседников, а также в ходе личных контактов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе украинские неонацисты и боевики, прятавшиеся в бомбоубежищах завода «Азовсталь», продолжают сдаваться в плен. К утру 17 мая известно о сдавшихся 500 боевиков.
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