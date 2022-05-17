Москва, 17 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что не владеет детальной информацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не владею детальной информацией о том, что там происходит. Это все-таки нужно у наших военных спрашивать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также добавил, что тема освобождения боевиков, которые засели на «Азовстали», поднималась во многих международных телефонных разговорах российского лидера Владимира Путина со стороны его собеседников, а также в ходе личных контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе украинские неонацисты и боевики, прятавшиеся в бомбоубежищах завода «Азовсталь», продолжают сдаваться в плен. К утру 17 мая известно о сдавшихся 500 боевиков.

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