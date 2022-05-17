Москва, 17 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Миноборнауки временно оставляет только устную часть экзамена по русскому языку для иностранцев, желающих получить ВНЖ.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Речь идёт о временной мере для иностранцев, пересекающих границу в безвизовом порядке на период до 31.12.2022 . Для указанных лиц вводится устная часть экзамена по русскому языку. Для остальных категорий письменная часть остаётся». — пояснил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Кроме того, Минобрнауки предлагает ввести устную часть экзамена для всех категорий и в обязательном порядке осуществлять видеозапись всей процедуры экзамена, проинформировал сенатор.

Вопрос останется на контроле в Совфеде, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минобрнауки России предложило на период спецоперации на Украине и из-за санкций освободить иностранцев при получении вида на жительство, разрешений на временное проживание и на работу, а также при получении патента от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, оставив только устную часть экзамена. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ряд экспертов высказывают беспокойство тем, что идея возникла с целью «под шумок» обеспечить беспрепятственное получение вышеперечисленного для среднеазиатских граждан.