Петрозаводск, 17 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Впервые за три дня на плотине «Лососинная» в Республике Карелия снизился уровень воды. Об этом 17 мая заявили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба Республики Карелия Плотина «Лососинная»

На плотине зафиксировали снижение уровня воды на два сантиметра утром 17 мая. Из-за подъёма уровня воды в водохранилище затвор плотины приподнимали на 10 сантиметров, со вчерашнего дня она открыта на отметке в 135 сантиметров.

Министерство природных ресурсов и экологии республики осуществляет мониторинг уровня воды. При этом все службы ГО и ЧС находятся в режиме готовности.

Напомним, что паводки в регионе образовались после таяния снега на фоне сильных осадков. В результате этого некоторые областные дороги и земельные участки оказались подтопленными.