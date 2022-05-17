Бухарест, 17 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 70 украинских грузовых судов оказались заблокированы в румынском порту Сулина на реке Дунай из-за нарушения правил навигации в пограничной зоне Румынии. Об этом 17 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

The Photographer Сухогруз

Согласно официальной информации, порт Сулина одновременно может обслуживать не более четырех кораблей, и в условиях массового прибытия транспорта из соседнего государства в портовой системе произошел сбой.

«Сейчас судов в пять-шесть раз больше, и мы вынуждены регулировать процесс их вхождения в румынские территориальные воды по особой схеме, — заявил глава речной администрации Нижнего Дуная в Галаце (юго-восток Румынии) Чиприан Котигэ. — Для урегулирования сложившейся ситуации потребуется несколько недель».

Напомним, ранее Киев интенсифицировал поставки в Европу украинского зерна через румынские порты.