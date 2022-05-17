Москва, , 13:33 — REGNUM Россия объявила персонами нон гранта двух финских сотрудников посольства в Москве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ 17 мая.

Финляндия

«Российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что такое решение принято в качестве «реакции на действия финских властей», которые выслали из страны двух сотрудников посольства России в Хельсинки.

Решительный протест «в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины» был заявлен послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство Финляндии заявило о решении выслать двух российских дипломатов из страны. Кроме того, одному сотруднику российского посольства было отказано в продлении визы.