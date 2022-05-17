Молдавия, , 13:33 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Молдавии планирует принять закон, который введёт единый размер минимальной оплаты труда в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в минтруде, инициатива предполагает, что в правительстве будут рассчитывать показатель по минимальной заработной плате на основании темпа роста производительности и повышения цен. Если закон примут, то на всех предприятиях нельзя будет платить меньше минимальной зарплаты.

Отмечается, что введение такого закона предусмотрено обязательствами перед МВФ. Фонд ранее выделил для Молдавии кредитов на $795.

В настоящее время минимальная заработная плата в Молдавии предусмотрена отдельно для «реального» и «бюджетного» секторов экономики.