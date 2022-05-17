Джакарта, , 13:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо решил ослабить масочный режим в связи с условиями COVID-19 в стране, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Во-первых, правительство решило смягчить политику ношения масок. Если люди занимаются спортом на свежем воздухе или на открытых площадках, где мало людей, то можно не использовать маски», — заявил глава индонезийского государства.

Президент подчеркнул, что использование масок по-прежнему распространяется на жителей, которые осуществляют деятельность в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии опубликовало расписание на совершение хаджа в 2022 году.

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