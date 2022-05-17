Вашингтон, 17 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 17 мая в ходе визита в США рассказал о введении правительством Косово дополнительных санкций в отношении России и Белоруссии.

Рихард Вагнер. 1871

На своей странице в социальной сети политик сообщил, что Косово одним из первых присоединилось к «демократическому миру» и ввело санкции против Москвы после начала спецоперации России на Украине.

По словам Курти, 16 мая правительство Косово ввело дополнительные санкции против РФ и Белоруссии и отдельно против «ЧВК Вагнер».