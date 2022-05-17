Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM Полиция начала проверку после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, о которой сообщили очевидцы утром 17 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МВД России.

Арест Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что в результате бытового конфликта гражданин, по предварительным данным, произвёл выстрелы из травматического пистолета. Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — уточнили в ведомстве.

По внешним признакам, дебошир находился в состоянии опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.

Проводится проверка.

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