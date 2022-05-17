Эль-Кувейт, 17 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Власти Кувейта приняли решение о закрытии аэропорта в столице страны из-за пыльной бури. Об этом 17 мая сообщает официальное информационное агентство KUNA со ссылкой на слова заместителя генерального директора по аэронавигационному обслуживанию Главного управления гражданской авиации Кувейта Имада аль-Джалави.

Https://twitter.com/IraqLiveUpdate Пыльная буря

По словам чиновника, расписание рейсов будет пересмотрено, и регулярное сообщение возобновится после улучшения видимости.

Журналисты отмечают, что на Кувейт обрушилась пыльная буря, которая пришла с территории Ирака. Сообщается о резком снижении видимости и усилении ветра, скорость которого достигает более 50 км/ч.