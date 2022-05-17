Москва, , 13:29 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума

Согласно документу, каждая из сторон обязуется осуществлять в соответствии со своим национальным законодательством уголовное преследование лиц, входящих в состав ее формирований и подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений против другой стороны (сторон), ее (их) граждан и юридических лиц.

При этом просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.

Ратификация соглашения будет способствовать существенному расширению нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон. Безусловно, это крайне важно для поддержания безопасности стран в нынешних условиях, отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Соглашение подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.

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