Москва, 17 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступит в 2022 году с посланием к Федеральному собранию, но точной даты выступления пока нет. Об этом сегодня, 17 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оглашение послания Федеральному собранию

По его словам, объединено посланием к Федеральному собранию быть не может, потому что есть обязанность раз в год его оглашать.

«Как правило, в любом послании президента России очерчиваются какие-то основные перспективы», - пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся.

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