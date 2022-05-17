Песков заявил, что точной даты выступления Путина с посланием нет
Москва, 17 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступит в 2022 году с посланием к Федеральному собранию, но точной даты выступления пока нет. Об этом сегодня, 17 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оглашение послания Федеральному собранию
По его словам, объединено посланием к Федеральному собранию быть не может, потому что есть обязанность раз в год его оглашать.
«Как правило, в любом послании президента России очерчиваются какие-то основные перспективы», - пояснил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся.
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