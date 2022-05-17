Липецк, , 13:29 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

17 мая выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 150 тыс. 634 случая заражения.

За весь период наблюдения 145 тыс. 824 человека выписаны после курса лечения, в том числе 71 — за последние сутки.

За весь период скончались 3747 человек. Подтверждено два новых летальных случая.