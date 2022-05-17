Красноярск, , 13:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 10 811 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 47 носителей коронавируса, госпитализировано 80 заболевших, список выздоровевших пополнился 45 фамилиями.

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