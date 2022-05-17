Красноярск, 17 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 10 811 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 47 носителей коронавируса, госпитализировано 80 заболевших, список выздоровевших пополнился 45 фамилиями.